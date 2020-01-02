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  3. Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırıp göreve Marco Knoop'u getirdi

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırıp göreve Marco Knoop'u getirdi

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırıp göreve Marco Knoop'u getirdi

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı. Boğuşlu’nun yerine göreve Marco Knoop getirildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Boğuşlu’dan boşalan kaleci antrenörlüğü görevine Borussia Dortmund’un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop getirilmiştir. Knoop daha önce de Leipzig ve Bochum takımlarında görev almıştı.

Knoop’a Fenerbahçe camiasına hoş geldin der, görevinde başarılar dileriz.”


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