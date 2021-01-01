Fenerbahçe kalan tüm maçlarını kazanmak istiyor

Özellikle iç sahada beklenmedik puanlar kaybeden F.Bahçe, zirveyi ele geçirmek için ligin ilk yarısındaki tüm maçları kazanmayı hedefliyor.
Sakatların yavaş yavaş düzelmesiyle yeniden geniş kadroya kavuşmak üzere olan teknik direktör Erol Bulut kalan 6 maçtan 18 puan çıkartarak ligin ilk yarısını 45 puanla kapatmayı planlıyor.
Fenerbahçe sırasıyla Kasımpaşa (D), Alanya, Erzurum (D), Ankaragücü, Sivas (D), Kayseri ile karşılaşacak. F.Bahçe, zirve yarışındaki rakiplerine nazaran kağıt üzerinde daha avantajlı bir fikstüre sahip.
Bu durumu da hesaba katan Sarı-Lacivertli kurmaylar 18 puanın liderlik koltuğunu getireceğine inanıyor.
Beşiktaş'ın 3 genç oyuncusu Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu farklı kulüpler tarafından takip ediliyor.
Sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen son şampiyon Başakşehir flaş bir transfer için düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın unutulmaz ismi George Hagi'nin Rangers forması giyen oğlu İanis Hagi'yi istiyor. İskoç deviyle pazarlıkların başladığı konuşuluyor.
Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden ve bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Diego Costa için flaş bir detay ortaya çıktı.
Beşiktaş, Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Fode Koita için harekete geçiyor.
Teknik direktör Erol Bulut kalan 6 maçtan 18 puan çıkartarak ligin ilk yarısını 45 puanla kapatmak istiyor.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı olsun. Sporcuların tepkisine hemen karşılık vermesinler. Hakan Arslan'a, Arda Kardeşler kartını gösteriyor, ikinci kartı ise büyük bir hışımla gösteriyor. Niye gösteriyorsun? Zaten adamın canı yanmış" dedi.