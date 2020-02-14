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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 18:33
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 18:33

Fenerbahçe kafilesi, Ankara'ya geldi

Fenerbahçe kafilesi, Ankara'ya geldi

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Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe, başkente geldi.

Özel uçakla Esenboğa Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, iç hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

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