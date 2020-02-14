Fenerbahçe kafilesi, Ankara'ya geldi

Özel uçakla Esenboğa Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, iç hatlar terminalinden çıkış yaptı.
Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Arda Turan, Japon ekibi Urawa Reds'e transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.Abdülkadir Ömür 5 ay sonra antrenmanda yer aldı.
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in son haline ait bir fotoğrafın basına sızdırıldığı ve fotoğrafın yayınlanmaması için para istendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
A Milli Basketbol Takımı'nda Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Yunan ekibi Olympiakos’un 19 yaşındaki Efe Binici için yaptığı teklifi reddetti.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.