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aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 16:47
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan Thompson ve Sıla Çalışkan ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye Voleybol Federasyonu Covid-19 salgını dolayısıyla 2019-20 Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni sona erdirmiş; bu kararın ardından Kulübümüz mevcut maddi şartları göz önünde bulundurularak Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması çalışmalarını başlattığını açıklamıştı.

Bu yapılanma kapsamında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen oyuncularımız Fatma Yıldırım, Kelsey Robinson, Damla Çakıroğlu, Jordan Thompson ve Sıla Çalışkan ile yollarımız ayrılmıştır.

Formamızı terleten oyuncularımıza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

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