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aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 10:48
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Fenerbahçe Kadıköy'de Başakşehir'i eziyor

Fenerbahçe Kadıköy'de Başakşehir'i eziyor

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Başakşehir, bugüne kadar Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye rakip olduğu 12 Süper Lig müsabakanın 9'unu kaybetti. Turuncu-lacivertliler, Kadıköy'deki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda elde etti.

Süper Lig’in 14. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertliler, bir haftasını BAY geçtiği ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi sonucu topladığı 15 puanla 13. sırada bulunurken, sarı-lacivertliler ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 23 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor.

Özellikle Şampiyonlar Ligi serüveni nedeniyle yoğun bir fikstürle karşı karşıya M.Başakşehir, ligde oynadığı son 4 maçta üç puan alamadı. Okan Buruk’un takımı, Fenerbahçe karşısında galip gelerek hem zirveyle arasındaki puan farkını kapamak hem de rahat bir nefes almak istiyor.

Süper Lig’de oynadığı son 6 karşılaşmanın 4’ünü kaybeden, ayrıca evinde de 3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Başakşehir karşısında kazanmaktan başka bir ihtimale yer vermiyor.

KADIKÖY’DE ÜSTÜN TARAF FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takımın, Medipol Başakşehir karşısındaki en önemli avantajlarından biri de iç sahada oynaması. Turuncu-lacivertlilere karşı evinde oynadığı 12 lig mücadelesinin 9’unu kazanan Fenerbahçe, 1 defa ise rakibine mağlup oldu. 2 maçta da taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bu süreçte Kanarya, 21 gol atarken, Başakşehir buna 8 golle karşılık verdi.

Turuncu-lacivertli ekip, Ülker Stadı’ndaki ilk ve tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 3-2’lik skorla elde etmişti.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Kadıköy’de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2019-2020 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0

2018-2019 Fenerbahçe: 0 - Başakşehir: 0

2017-2018 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3

2016-2017 Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0

2015-2016 Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0

2014-2015 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0

2012-2013 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 1

2011-2012 Fenerbahçe: 4 - Başakşehir: 2

2010-2011 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0

2009-2010 Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0

2008-2009 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0

2007-2008 Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 2

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