Fenerbahçe, Juan Quintero için River Plate'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı

Fenerbahçe, River Plate forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Juan Quintero'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertli ekip Arjantin kulübüne 1 yıllık kiralık satın alma opsiyonlu teklifini yaptı.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
10 numara pozisyonunda oynayan Quintero ismi daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Kolombiyalı oyuncuyla Çin’in Shenzhen kulübü de yakından ilgileniyordu.
1 YIL KİRALIK ARDINDAN 6-7 MİLYON EURO BONSERVİS
Fenerbahçe'nin 1 yıllık kiralık ardından 6-7 milyon civarında satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
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