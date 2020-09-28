Fenerbahçe, Juan Quintero için River Plate'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Derbi sonrası ayrılık kararı! Derbi sonrası ayrılık kararı! Transfer döneminin en aktif takımı Fenerbahçe bir yandan da takımdan göndereceği futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam oynanan Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz, Allahyar, Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Michael Frey ile kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi hala resmen açıklanmayan Emre Belözoğlu'nun Galatasaray derbisi öncesi takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer alması dikkat çekti.

Ndiaye'de işlem tamam! Dün İstanbul'a geldi Ndiaye'de işlem tamam! Dün İstanbul'a geldi Süper Lig'e müthiş bir giren, yaptığı transferlerle de adından söz ettiren Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli ön libero dün İstanbul'e geldi.

Caner'in derbi paylaşımına beğeni yağmuru Caner'in derbi paylaşımına beğeni yağmuru 4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli sol bek Caner Erkin, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından ‘Sonu ŞAMPİYONLUK olacak' mesajıyla paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başarılı futbolcunun yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Galatasaray'a ceza yolda Galatasaray'a ceza yolda Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında sahaya stat dışından paraşütlü meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık, meşale sahadan alınıncaya kadar oyunu durdurdu. Peki Galatasaray bu olaydan dolayı ceza alacak mı? Detaylar haberde…