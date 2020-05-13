Fenerbahçe, Jose Luis Palomino transferi için oyuncuyla pazarlıklarını sürdürüyor

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef stoper ve beklere sağlam transferler yapmak. Bu doğrultuda hareket eden Sarı-Lacivertli yönetim, Atalanta ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli stoper Jose Luis Palomino ile ikinci kez görüştü. Tecrübeli savunmacı, bonservisi elinde olacağı için yıllık ücretini yüksek tutuyor, Fenerbahçe ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertlilerin son iki sezonda en çok sıkıntı yaşadığı bölgelerden biri olan savunma için yeni isimler gündeme gelmeye başladı.



Fenerbahçe daha önce temas kurduğu isimlerden Palomino ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetimin 3 sezondur formasını giydiği Atalanta ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli stoper için menajeriyle masaya oturdu.

30 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde olacağı için yıllık ücretini yüksek tuttuğu, Fenerbahçe'nin ise bu konuda pazarlık yaptığı iddia edildi. Palamino, bu sezon 28 resmi maçta forma giydi.

(Sabah)