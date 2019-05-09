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  3. Fenerbahçe, Jeison Murillo'yu kiralamak için Barcelona ile temasa geçiyor

Fenerbahçe, Jeison Murillo'yu kiralamak için Barcelona ile temasa geçiyor

Fenerbahçe, Jeison Murillo'yu kiralamak için Barcelona ile temasa geçiyor

Bu sezon savunmada ortaya çıkan büyük sıkıntılar nedeniyle çok kaliteli bir stoper transferi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Jeison Murillo sesleri yükseliyor.

Sarı-Lacivertli yönetim, Barcelona'da kiralık oynayan Kolombiyalı savunmacı için kısa sürede resmi girişimlere başlayacak. İspanyol basını, Barcelona'nın satın alma opsiyonunu kullanarak Murillo'nun tapusunu Valencia'dan alacağını vurguluyor. Bu durumda Fenerbahçe, Katalan kulübüyle görüşüp kiralama teklifinde bulunacak.

Başkan Ali Koç'un Barcelona ile yakın ilişkilerini bu kez kullanarak transferi bitirmeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

(Sabah)

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