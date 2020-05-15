Fenerbahçe istedi, talipleri çoğaldı!

Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp takımında forma giyen ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Dino Arslanagic'e başka takımlarında kadrosuna katmak için çalışmalara başladıkları öğrenildi.
SEZON SONU SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Ajansspor'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takımla ismi anılan Dino Arslanagic'i üç takımın daha transfer etmek istediği ortaya çıktı. Bu takımların ise AZ Alkmaar, Heerenveen ve Metz olduğu belirtildi. Kulübü Royal Antwerp FC ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek oyuncu; bu sezon forma giydiği 26 maçta 1 asist kaydetti. Belçika'nın Nivelles şehrinde doğan Dino Arslanagic, 1,91 boyunda ve stoper mevkisinde görev yapıyor. 27 yaşındaki oyuncu daha önce Mouscron U19, Lile U19, Lille B, Standard Liege ve Mouscron formaları giydi.
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