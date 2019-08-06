  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 11:54
  • |
  • 06 Ağustos 2019 Salı 13:17

Fenerbahçe istedi, oyuncu Norwich'e gitmeye karar verdi

Fenerbahçe istedi, oyuncu Norwich'e gitmeye karar verdi

Paylaş

Fenerbahçe'nin Sevilla'nın kiralamak istediği İbrahim Amadou Norwich'e gidiyor.

TM Dijital Haber Merkezi

İyi bir ön libero arayışlarına devam eden Fenerbahçe Luiz Gustavo, Morgan Schneiderlin, İbrahim Amadou gibi yıldızlarla ilgilenirken, sarı lacivertlilere Amadou’dan kötü haber geldi.

İBRAHİM AMADOU NORWİCH'E GİDİYOR

Orta sahada Banega, Gudelj, Fernando, Jordan Joan gibi seçenekleri bulunan Lopetegui’nin Amadou’yu gözden çıkardığı belirtilirken, Kamerunlu futbolcunun Damien Comolli ve Monchi arasındaki çekişmeden dolayı İngiltere’ye gitmeyi kafasına koyduğu vurgulandı. 1 yıllık kiralık, 9 milyon euro’luk satın alma opsiyonuyla transfer edilmeye çalışılan 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekiplerinden Norwich City’le masaya oturduğu ifade edilirken, tecrübeli teknik adam Daniel Farke’nin Amadou’yu çok istediği bildirildi.

Norwich’in 10 milyon Euro opsiyonuyla kiralayacağı İbrahim Amadou’nun takımda Tom Trybull ve Alexander Tettey ile rekabet edeceği belirtilirken, Stuart Webber’in transferde şu ana kadar sadece Sam Bayram – Josip Drmic’in işini bitirmesi taraftarları endişeye sevk etti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde Edgar Miguel Le'yi takasta kadrosuna kattı

title

Cocu'lu Derby County Rooney'i oyuncu-antrenör olarak getiriyor

title

Tur sırasında gerçekleşen kazada hayatını kaybetti

Eşek Sırtında Futbol Maçı Yaptılar! İşte O Renkli Görüntüler...

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'a bir şok daha! 1 ay yok
Beşiktaş'a bir şok daha! 1 ay yok

Beşiktaş'a bir şok daha! 1 ay yok

Beşiktaş, Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

FLAŞ! Sosyal medyadan paylaştı olay oldu
FLAŞ! Sosyal medyadan paylaştı olay oldu

FLAŞ! Sosyal medyadan paylaştı olay oldu

Instagram hesabından bir video paylaşan Diagne, "Geri döndüm" ifadelerine yer verdi

Burak Yılmaz 10 gün içinde yeni takımına imza atacak
Burak Yılmaz 10 gün içinde yeni takımına imza atacak

Burak Yılmaz 10 gün içinde yeni takımına imza atacak

Lecce'nin vazgeçmediği Burak Yılmaz, 10 gün içerisinde sarı kırmızılı formayı giyecek.

Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi
Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi

Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi

Beşiktaş'ın yeni stoperi Victor Ruiz'in transferi Beşiktaşlı taraftarları korkutuyor. İspanyol oyuncuların Türkiye'de tutunamaması akıllarda soru işaretleri doğuruyor.

Lille transferi resmen açıkladı
Lille transferi resmen açıkladı

Lille transferi resmen açıkladı

Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Fenerbahçe'nin Sevilla'nın kiralamak istediği İbrahim Amadou Norwich'e gidiyor.

Yusuf Yazıcı transferinde dev takas!
Yusuf Yazıcı transferinde dev takas!

Yusuf Yazıcı transferinde dev takas!

Yusuf Yazıcı'nın Fransa Ligi takımlarından Lille'e transferinde sürpriz bir takas gerçekleşti. Lille, Edgar Miguel Le'yi bedelsiz Trabzonspor'a verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.