Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor’da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek’in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.
21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.
Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.”
Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hırvat antrenör, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yaptığını ancak o günden beri Sarı-Lacivertlilerden hiç kimsenin kendisiyle irtibat kurmadığını açıkladı.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.
Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.
Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna getirmeye hazırlandığı Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere ilk transferini de yapıyor. Hırvat antrenör, oyun tarzı ve fiziğiyle Vedat Muriqi'ye benzetilen Bruno Petkovic'in takıma kazandırılmasını istiyor.