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aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 13:41
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  • 08 Mayıs 2020 Cuma 13:47

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı

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Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor’da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek’in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.”

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