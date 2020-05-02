Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i transfer etti

Gençleştirme operasyonu için düğmeye basan Fenerbahçe, ilk imzayı Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e attırırken, Bucasporlu Barış Sungur'la da anlaşma sağlandı.
Gelecek sezon sportif direktörlük görevine gelmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun çok istediği İsmail, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyiyor. Forvet arkası ve santrfor oynayabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 maçta 8 gol attı, 6 asist yaptı.
İsmail için Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak'ın 1 milyon lira istediği ancak Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin çabaları sonucu 500 bin lira para ve iki genç oyuncunun kiralık verilmesi karşılığında protokol imzalandığı belirtildi.
SIRADA BARIŞ SUNGUR VAR
Trabzonspor ve Antalyaspor'un da ilgilendiği İsmail'in yüksek top tekniğinin yanı sıra oyunu dikine oynama özellikleriyle dikkat çektiği belirtildi. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki diğer genç futbolcu ise TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur.
İzmir kulübünün 4 ay önce profesyonel yaptığı 18 yaşındaki santrfor, bu sezon 2 maçta forma giyerken, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin genç forvetin transferi için Bucaspor'la büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve imza atılmasının an meselesi olduğu ifade edildi.
(Hürriyet)
Genç, yetenekli yerli futbolcuları takıma kazandırmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Yüksek ile protokol imzaladı. Fenerbahçe, yine 3. Lig'de 1928 Bucaspor forması giyen Barış Sungur transferini de bitirmek üzere. İzmir ekibiyle anlaşma sağlanırken imzalar kısa süre içinde atılacak.
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