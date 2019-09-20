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  3. Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 101. randevuda

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 101. randevuda

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 101. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 63-10, gol sayısında da 185-66 üstünlüğü var.

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 101. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 100 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 185 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 66 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı, ikinci yarıda başkentte oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı.

Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 112, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.

(AA)

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