Fenerbahçe ile Karagümrük 9. randevuda

İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.
- FENERBAHÇE'NİN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le yarın 5. kez karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi.
Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.
1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.
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