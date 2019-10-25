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  3. Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor 37. randevuda

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor 37. randevuda

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor 37. randevuda

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 7 randevuda elde etti.

- Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 18 lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, geçen sezon da 1-1 berabere kaldı.

İstanbul'da Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

- Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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