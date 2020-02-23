Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 57. randevuda

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de 23 Şubat Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 57. kez karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızlı takım, ezeli rakibiyle Kadıköy'de oynadığı son 23 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de 23 Şubat Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 56 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 18 maçta eşitlik bozulmadı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 110 gole, Galatasaray 65 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı'nda yapılan 36 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 8 derbi de berabere sonuçlandı.

Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe 73, Galatasaray ise 33 gol attı.

FENERBAHÇE SADECE 4 MAÇTA GOL ATAMADI

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy'de yaptığı maçların sadece 4'ünde gol atamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 56 maçın 52'sinde Kadıköy'de en az 1 gol atarken, 3 kez 5, 1 kez de 6 gol kaydetti.

Galatasaray ise Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı 56 maçın 39'unda gol attı, 17'sinde suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 kez dörder gol atma başarısını gösterdi.

YALNIZCA 4 MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan maçların sadece 4'ü golsüz bitti.

Kadıköy'de geride kalan 56 maçtan 52'sinde 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

3 Şubat 2008'deki Türkiye Kupası, 2010-2011 sezonu, 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu ve 2017-2018 sezonu lig maçları golsüz sonuçlandı.

GALATASARAY SON 23 MAÇTA GALİP GELEMEDİ

Galatasaray, Kadıköy deplasmanında 20 yılı aşkın süredir resmi maç kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda son galibiyetini 1999'da aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 20'si de lig olmak üzere 23 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.

Galatasaray, bu süre içinde Kadıköy'deki beraberliklerinden 2'sini Türkiye Kupası karşılaşmalarında elde ederken, deplasmandaki son 20 lig maçından 14'ünü yitirdi, 6 beraberlik alabildi.

İki takım arasında Kadıköy'deki son 23 maçtan 15'ini Fenerbahçe kazandı, 8'i berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin bu müsabakalardaki 44 golüne, Galatasaray 15 golle yanıt verebildi.