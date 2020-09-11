Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Vedat Muriqi krizi patlak verdi

Fenerbahçe, Kosovalı forveti geçen sezon Rize’den 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan elde edilecek payın yüzde 15’i karşılığında satın almıştı. Buna göre Muriqi’nin Lazio’ya imzası sonrası Kanarya’nın Karadeniz ekibine yaklaşık 2.5 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor.
PARA YERİNE OYUNCU TEKLİF EDİLDİ
Sarı- Lacivertliler, Rizespor’a para yerine oyuncu teklifinde bulundu ancak Mavi-Yeşilli ekibin bunu kesin bir şekilde reddedip parayı nakit olarak istediği kaydedildi. Fenerbahçe Yönetimi, paranın bir bölümü ve oyuncu teklifi ile Rizespor’un kapısını bir kez daha çalmayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi İtalyan devi Lazio'ya satmasının ardından Çaykur Rizespor ile Sarı-Lacivertliler arasında kriz patlak verdi. Kosovalı golcünün sonraki satışından yüzde 15 payı olan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'nin para yerine oyuncu teklifini reddetti.
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Pandeminin gölgesinde 2020-21 sezonunun açılışını bugün Rize'de Ç.Rize ile Fenerbahçe yapıyor.
Son olarak Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 925 bin euro harcama limiti kaldı.
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