  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Şubat 2020 Cuma 13:45
  • |
  • 21 Şubat 2020 Cuma 13:47

Fenerbahçe ikinci yarının, Galatasaray ilk yarının son 30 dakikasında tehlikeli

Fenerbahçe ikinci yarının, Galatasaray ilk yarının son 30 dakikasında tehlikeli

Paylaş

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya gelecek takımlardan Fenerbahçe ikinci yarının, Galatasaray ise ilk devrenin son 30 dakikalarında daha skorer bir futbol sergiliyor.

Ligdeki 22 maçta 41 gol bulan Fenerbahçe, her iki devrede gol yollarında etkili oldu. İlk yarılarda rakip kaleye 20 gol atan Fenerbahçe, ikinci devrede ise toplam 21 gol kaydetti.

Sarı-lacivertliler, en fazla golü 61 ila 90. dakika aralığında buldu. Son yarım saatte rakip kalede daha etkili olan sarı-lacivertliler, bu bölümde 17 gol attı.

İlk 15 dakikada 6 gol bulan Fenerbahçe, sonraki 15 dakikada 7 kez gol sevinci yaşadı. 31 ile 45. dakikalar arasında yine 7 gole imza atan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarının ilk 15 dakikasında 4 gol atabildi.

Fenerbahçe, ikinci yarıya tutuk başlasa da 61 ile 75. dakikalar arasında 7 gol attı. Sonraki 15 dakika ve uzatma bölümünde sarı-lacivertliler, fileleri 10 kez havalandırdı.

- Galatasaray, ilk yarının son 30 dakikasında etkili

Derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu sezon ilk yarıların son 30 dakikasında daha etkili bir oyun sergiledi.

Ligde 36 gol atan sarı-kırmızılılar, maçların ilk yarılarında 23 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray, ikinci devrelerde ise 13 gol buldu.

Sarı-kırmızılılar, ilk 15 dakikalık bölümde 3 gol atarken, ilk yarının son 30 dakikasında 19 gol üretti. 16-30. dakikalarda 11 gol kaydeden Galatasaray, 31. dakikadan ilk yarının sonuna kadar ise 8 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, ikinci yarıya ise hücum yollarında kötü başlıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 22 haftada ikinci yarıların ilk 30 dakikasında sadece 5 gol atabildi. Bu gollerin 2'si 46-60, 3'ü de 61-75 dakika aralığında geldi.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde 76. dakikadan maç sonuna kadar ise 8 gole imza attı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin analiz toplantısı yapıldı

title

Golden State Warriors'ta Klay Thompson eylül ayında sahalara dönecek

title

Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e Aristoteles'li cevap: Konuş ki seni göreyim

Kavga Ediyormuş Gibi Yapan Taraftarlardan Polis Memuruna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş maçına 1 gün kala Trabzonspor'u yıkan haber
Beşiktaş maçına 1 gün kala Trabzonspor'u yıkan haber

Beşiktaş maçına 1 gün kala Trabzonspor'u yıkan haber

Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi Anthony Nwakaeme’den gelen haberle sarsıldı. Başarılı futbolcu sakatlığı sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek.

F.Bahçe'den Mustafa Cengiz'e Aristoteles'li cevap
F.Bahçe'den Mustafa Cengiz'e Aristoteles'li cevap

F.Bahçe'den Mustafa Cengiz'e Aristoteles'li cevap

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un derbi öncesi hakemleri etkilediği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Başkanımızın konuşmasını, 'Derbi hakemlerini etki altına almaya çalışıyor' diye okuyan tek kişi sanıyoruz kendisidir." ifadesini kullandı.

Herkes Babel'in bu hareketini konuşuyor
Herkes Babel'in bu hareketini konuşuyor

Herkes Babel'in bu hareketini konuşuyor

Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a gönderdiği Ryan Babel'in, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Getafe maçında yaptığı hareket maça damgasını vurdu.

Beşiktaş'ta 3 imza birden
Beşiktaş'ta 3 imza birden

Beşiktaş'ta 3 imza birden

BEŞİKTAŞ yönetimi, iç transferde harekete geçiyor.

Merakla beklenen dava ertelendi
Merakla beklenen dava ertelendi

Merakla beklenen dava ertelendi

Galatasaray Kulübü'nün 2019 yılı Mart ayında yapılan ve idari ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurulun iptaline ilişkin dava ileri bir tarihe ertelendi.

Ayrılık tarihi bile belli! İşte Cimbom'un kasasına girecek para
Ayrılık tarihi bile belli! İşte Cimbom'un kasasına girecek para

Ayrılık tarihi bile belli! İşte Cimbom'un kasasına girecek para

Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmi ayrılık için geri sayıma geçti.

Altay Bayındır derbiye Volkan Demirel ile hazırlanıyor
Altay Bayındır derbiye Volkan Demirel ile hazırlanıyor

Altay Bayındır derbiye Volkan Demirel ile hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisine Marco Knoop ve Volkan Demirel ile hazırlanıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.