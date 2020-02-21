Fenerbahçe ikinci yarının, Galatasaray ilk yarının son 30 dakikasında tehlikeli

Ligdeki 22 maçta 41 gol bulan Fenerbahçe, her iki devrede gol yollarında etkili oldu. İlk yarılarda rakip kaleye 20 gol atan Fenerbahçe, ikinci devrede ise toplam 21 gol kaydetti.
Sarı-lacivertliler, en fazla golü 61 ila 90. dakika aralığında buldu. Son yarım saatte rakip kalede daha etkili olan sarı-lacivertliler, bu bölümde 17 gol attı.
İlk 15 dakikada 6 gol bulan Fenerbahçe, sonraki 15 dakikada 7 kez gol sevinci yaşadı. 31 ile 45. dakikalar arasında yine 7 gole imza atan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarının ilk 15 dakikasında 4 gol atabildi.
Fenerbahçe, ikinci yarıya tutuk başlasa da 61 ile 75. dakikalar arasında 7 gol attı. Sonraki 15 dakika ve uzatma bölümünde sarı-lacivertliler, fileleri 10 kez havalandırdı.
- Galatasaray, ilk yarının son 30 dakikasında etkili
Derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu sezon ilk yarıların son 30 dakikasında daha etkili bir oyun sergiledi.
Ligde 36 gol atan sarı-kırmızılılar, maçların ilk yarılarında 23 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray, ikinci devrelerde ise 13 gol buldu.
Sarı-kırmızılılar, ilk 15 dakikalık bölümde 3 gol atarken, ilk yarının son 30 dakikasında 19 gol üretti. 16-30. dakikalarda 11 gol kaydeden Galatasaray, 31. dakikadan ilk yarının sonuna kadar ise 8 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray, ikinci yarıya ise hücum yollarında kötü başlıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 22 haftada ikinci yarıların ilk 30 dakikasında sadece 5 gol atabildi. Bu gollerin 2'si 46-60, 3'ü de 61-75 dakika aralığında geldi.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde 76. dakikadan maç sonuna kadar ise 8 gole imza attı.
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