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aksam.com.tr
  • 16 Ekim 2020 Cuma 09:36
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Fenerbahçe için Sebastian Driussi iddiası

Fenerbahçe için Sebastian Driussi iddiası

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Rus basını, Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sebastian Driussi'yi isteyen 5 kulüpten birinin de Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haber detayında görüşmelerin devre arasında başlayacağı belirtilirken Sarı-Lacivertlilerin transferi bitirmesi durumunda kadrosundaki Arjantinli sayısı üçe çıkacak.

Transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de hedefler bitmek bilmiyor. Bu kez flaş iddia Rus basınından geldi. Habere göre Zenit'te forma giyen ve 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli kanat-forvet Sebastian Driussi'yi 5 kulübün istediği belirtilirken aday kulüplerin arasında Fenerbahçe'nin ismi de verildi. Direkt görüşmelerin ise ocak ayında yapılacağı da belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

24 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu Fenerbahçe dışında Wolfsburg, Olympiakos ve Fiorentina kulüplerinin de isimleri verildi. Driussi, Arjantin U17 ve U21 takımlarında toplam 24 kez forma giydi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Arjantinli yıldız, Zenit'ten önce River Plate'de oynamıştı.

Fenerbahçe sezon sonunda Driussi'yi de kadrosuna katarsa takımdaki Arjantinli sayısı 3'e yükselecek.

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