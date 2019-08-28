'Fenerbahçe için savaşacağım'

AKŞAM

F.BAHÇE’NİN yeni transferi Fransız stoper Adil Rami, “Burada olduğum için çok gururluyum. Fenerbahçe ailesinin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Rami, “Fenerbahçe ailesine katılıyor olmak çok heyecan verici. Burada olduğum için çok mutluyum. Daha önce derbileri izledim. Burada gerçekten büyük bir tutku var. Şu anda yeni hocayla, yeni arkadaşlarla beraber idmanlara başlayacağım. Ağır ağır kendimi bulmaya çalışacağım. Sonrasında maçlara hazırlanacağım” değerlendirmesinde bulundu.

2010’DA GELDiM, ETKiLENDiM

Fransa temsilcisi Lille’in formasını giyerken 2010 yılında UEFA Avrupa Ligi maçı için Kadıköy’e rakip olarak geldiğini hatırlatan Rami, o dönemde Fenerbahçe taraftarından çok etkilendiğini vurguladı. Kadıköy’deki atmosfere hayran kaldığını dile getiren Adil Rami şunları kaydetti: O dönemden bu yana onların oluşturduğu atmosferi, ambiyansı kariyerim boyunca unutmadım. Burada olduğum için çok gururluyum. Fenerbahçe ailesinin bir askeri olarak elimden geleni yapacağım. Forma giymek için sabırsızlanan tecrübeli oyuncu sözlerini, “Yaşa Fenerbahçe” şeklinde tamamladı.

F.BAHÇE’DE BAŞARILAR DiLERiZ

Kulüpsüz olan ve bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Adil Rami, Fenerbahçe’ye 1+1 yıllık imza attı. Deneyimli stoper Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktör Damien Comolli de hazır bulundu. Fenerbahçe kulübünün sitesinden de Adil Rami’ye “Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, Sarı-Lacivertli forma altında başarılar diliyoruz” mesajı paylaşıldı.