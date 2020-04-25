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Sürpriz ayrılık! Anlaştığı takımı bile açıkladı Sürpriz ayrılık! Anlaştığı takımı bile açıkladı 31 yaşındaki başarılı sağ bek sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı. Haziran ayında görüşmeler başlayacak.

Cem Pamiroğlu, AKŞAM'a konuştu Cem Pamiroğlu, AKŞAM'a konuştu Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Cem Pamiroğlu, Akşam'a konuştu.

Romanya Antalya'ya taşınıyor Romanya Antalya'ya taşınıyor Romanya'da Futbol Federasyonu ve kulüplerle yapılan toplantıda liglerin Antalya'da oynanması yönündeki fikir resmileşti. Bunun maliyeti ise 1 milyon 750 bin pound olacak.

Şampiyonluğun anahtarı Malatya Şampiyonluğun anahtarı Malatya 11 Mart'ta Malatya'daki erteleme maçından Trabzon 3 puan aldı. 3 gün sonra ligler tatil oldu. UEFA, oynanamayan ligi maç başı puana göre tescil istiyor. Bu da Fırtına'nın işine yarıyor.

Burak Yılmaz: 'Para pul konuşmadım' Burak Yılmaz: 'Para pul konuşmadım' Burak Yılmaz: “İnsanlarımız hayatlarını kaybediyor. Böyle bir ortamda ödemeleri konuşacak bir insan değilim. Böyle bir insan vicdansızdır zaten. Ne parası ne pulu. Yüklü miktarda alacağımı öteledim.”

Fenerbahçe için Linton iddiası Fenerbahçe için Linton iddiası Alman basınından Fenerbahçe için Linton ismi ortaya atıldı.