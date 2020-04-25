Fenerbahçe için Linton iddiası

AKŞAM
ALMAN basını Fenerbahçe’nin Hannover’in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Linton Mania ile ilgilendiğini öne sürdü. Sarı-Lacivertliler’in bu transfer için Frey ve Zanka’yı takasta kullanmayı düşündüğü iddia da edildi. İki kulüp arasında görüşmelerin döndüğü de iddia edildi.
31 yaşındaki başarılı sağ bek sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı. Haziran ayında görüşmeler başlayacak.
Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Cem Pamiroğlu, Akşam'a konuştu.
Romanya'da Futbol Federasyonu ve kulüplerle yapılan toplantıda liglerin Antalya'da oynanması yönündeki fikir resmileşti. Bunun maliyeti ise 1 milyon 750 bin pound olacak.
11 Mart'ta Malatya'daki erteleme maçından Trabzon 3 puan aldı. 3 gün sonra ligler tatil oldu. UEFA, oynanamayan ligi maç başı puana göre tescil istiyor. Bu da Fırtına'nın işine yarıyor.
Burak Yılmaz: “İnsanlarımız hayatlarını kaybediyor. Böyle bir ortamda ödemeleri konuşacak bir insan değilim. Böyle bir insan vicdansızdır zaten. Ne parası ne pulu. Yüklü miktarda alacağımı öteledim.”
Alman basınından Fenerbahçe için Linton ismi ortaya atıldı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.