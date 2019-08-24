Fenerbahçe için Jerome Boateng iddiası

Stoper, ön libero ve sol bek mevkileri için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilginç ve bir o kadar da önemli bir gelişme yaşandı.
CEVAP BEKLENİYOR
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bayern Münih'te yapılan transferler sonrası 4. stoper durumuna düşen Jerome Boateng için Fenerbahçe Alman kulübüne kiralama teklifnde bulundu. Bu teklifte Jerome Boateng'in ücretinin 3'te 2'lik kısmının karşılanması ayrıntısı da var.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON
Bayern Münih'ten cevap bekleniyor. Olumlu bir cevap gelirse Boateng çubuklu formayı giyecek. 30 yaşında ve 1.90 boyunda olan Boateng, 76 kez Alman Milli Takım'da oynadı.
Piyasa değeri 20 milyon Euro civarında olan Boateng, 2011 yılından bu yana B.Münih forması giyiyor.
(Takvim)
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