Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 270.698
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe iç transferde Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe iç transferde Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe iç transferde Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, iç transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, iç transferde adımlar atmaya hazırlanıyor.

Yabancı sınırının düşeceğini hesaplayan Fenerbahöe, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı.

Hasan Ali Kaldırım'ın 3+1, Tolga Ciğerci'nin ise 2+1 yıllık kontratlara imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin bu iki yerli isimle sözleşme uzatma görüşmelerini kısa sürede olumlu şekilde tamamlayacağı ve resmen açıklayacağı kaydedildi.

(Fotomaç)


Maradona Merve'yi görecek
Merve Özbey'den nişanına iki gün kala şaşırtan hareket!
Yeşilçam'ın usta isminden örnek hareket! Organlarını bağışladı
Masterchef'ten elenen Suna'dan ilk açıklama!
Şeyma Subaşı'dan haciz iddialarına açıklama
<p>Uçak gemisinden havalanan Browning, çevrede bulunan özel tekneye doğru uçtu ve geri döndü. Donanm

Roket Adamın Gösteri Uçuşu Nefes Kesti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yavru Kangallar vatan için büyüyor

Tesla Cybertruck resmen tanıtıldı! Cybertruck'ın özellikleri nedir? Neler sunuyor?