Fenerbahçe hücumda fark yaratıyor

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Göztepe'yi deplasmanda mağlup etmeyi başaran F.Bahçe'de ofansif istatistikler öne çıktı. Bu sezon ilk kez 3 gol atan Bulut'un takımında yüksek hücum gücü göze çarptı

Süper Lig'de 5. haftayı Göztepe galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de hücum istatistikleri dikkat çekti. Erol Bulut'un takımı bu sezon ilk kez bir resmi maçta 3 gol kaydederken, hücumdaki doğru işler hemen fark edildi.

OPTA'nın hazırladığı verilerde, takımın şut gücü, hücum etkinlikleri ve hızlı oyunu dikkatlerden kaçmadı. İşte rakamların diliyle Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki hücum etkinliği:

Maça ilk 11'de başlayan 7 futbolcu en az bir şut çekti. 1 de gol atan Pelkas, 5 şutla ilk sırada geldi. Stoper Serdar Aziz de 1 gol, 3 şutla oynarken, 1 asist yapan Caner'in de 3 şutu vardı. Gustavo, Samatta, Tisserand 2'şer şutla oynadı, Sosa günü 1 şutla kapadı.

Fenerbahçe, Göztepe karşısında bu sezon en fazla şut çektiği maçı oynadı ve rakip kaleye tam 19 şut yolladı. Sarı-lacivertliler rakip ceza sahasında 33 kez topla buluşup, bu sezonki en aktif maçını oynadı.

Erol Bulut'un öğrencileri 7 net gol pozisyonu ve 3 golle bu sezon ligde hücumsal anlamındaki en iyi performansını gösterdi. Fenerbahçe, Göztepe dönünde korner ve penaltı dışında akan oyunda da gol bulmayı başardı.