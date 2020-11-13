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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 09:46
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Fenerbahçe hücum hattı sil baştan

Fenerbahçe hücum hattı sil baştan

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Akan oyunda gol bulma sıkıntısını çözmek isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut; Cisse, Ademi, Sinan, Perotti ve Mert Hakan'ı devreye sokmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de ilk 8 haftada en dikkat çeken istatistiklerden birisi gollerin çoğunun duran toptan gelmesiydi. Ligdeki 12 golünün 8'ini korner ya da penaltı sonucu atan sarı-laciverti takımda teknik direktör Erol Bulut, akan oyunda gol bulma sıkıntısını aşmak için çalışmalar yapıyor. Milli arada Papiss Cisse, Kemal Ademi, Sinan Gümüş, Diego Perotti ve Mert Hakan gibi genelde yedek soyunan isimlerle daha yakından ilgilenme fırsatı bulan genç hoca, bu oyuncuları da devreye sokarak ve yapılacak antrenmanlarla hücumda çeşitliliği artırmayı planlıyor.

ÇİFT FORVET DENENECEK

Duran topların kapanan rakipleri açma konusundaki önemi bilinen bir gerçek. Ancak teknik heyet, şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için organize ataklarla da daha fazla gol bulmaları gerektiğini düşünüyor. Bu amaçla bazı maçlarda çift forvetle sahaya çıkılması gündemde. İlk etapta 4 haftadır gol atamayan Samatta'nın yanına Cisse'nin monte edilmesi bekleniyor. Kanatlar ve orta sahada da Sinan, Mert Hakan'a şans verilebilecek. Perotti'nin de formunu artırmasıyla gol sayısının artması hedefleniyor.

ÇİFT KALEDE BÜYÜK SAVAŞ

Milli takımlara gitmeyen oyuncular çift kalelerde göze girmek için büyük efor sarf ediyor. Yine ayrı çalışan Sosa'nın ise kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.

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