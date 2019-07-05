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Fenerbahçe hız kesmiyor

Fenerbahçe hız kesmiyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, basına açık gerçekleştirilen akşam antrenmanında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas, top kapma, top sürme ve tek pas organizasyonları üzerinde durdu.

Futbolcuların neşeli olduğunun gözlendiği antrenmanda, yeni transferler Alman hücum oyuncusu Max Kruse ve İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in, takım arkadaşları ile şakalaştığı görüldü.

Antrenman, rakip sahada pres, yarı sahada çift kale maç, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile son buldu.

Ersun Yanal, çalışmayı yedek kulübesinden izledi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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