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aksam.com.tr
  • 23 Ağustos 2019 Cuma 09:32
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  • 23 Ağustos 2019 Cuma 10:05

Fenerbahçe, Hırvat forvet Nikola Kalinic'i yeniden gündemine aldı

Fenerbahçe, Hırvat forvet Nikola Kalinic'i yeniden gündemine aldı

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Fenerbahçe, Hırvat forveti yeniden gündemine aldı. Kalinic için Atletico Madrid’e kiralama teklifi yapıldı. İspanyol ekibi ise, “Uygun bir fiyatla bonservisini verelim” önerisini sundu.

Hırvat futbolcu, transfer döneminin başında Fenerbahçe’nin golcü adayları arasında ilk sıradaydı. Muric’in imza atmasından sonra Nikola Kalinic için yapılan girişimler durmuştu. Ancak Sarı-Lacivertliler tecrübeli forvet için yeniden harekete geçti. Atletico Madrid’den senede 3.5 milyon Euro kazanan Kalinic için Fenerbahçe kiralama teklifinde bulundu ve maaşının 3 milyon Euro’sunu vermeyi önerdi. Atletico Madrid Yönetimi’nin ise Hırvat futbolcuyu kiralık olarak değil, bonservisiyle göndermek istediği kaydedildi.

Monaco almazsa...

Atletico bu nedenle Fenerbahçe’ye, “Uygun bir bedelle bonservisini verelim” önerisinde bulundu. Sarı-Lacivertliler ise buna soğuk bakıyor. Kalinic için Monaco da devrede. Eğer Fransız ekibi transferi bitiremezse, Kanarya istediği gibi golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katabilir.

(Fanatik)

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