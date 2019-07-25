Fenerbahçe Hertha Berlin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hertha Berlin ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Hertha Berlin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Alman ekibi Hertha Berlin ile hazırlık maçına çıkıyor. Önümüzdeki sezon için hazırlanan sarı lacivertliler 3. hazırlık maçına çıkıyor. Wolfsburg ile berabere kalan Fenerbahçe, Hertha Berlin karşısında galibiyet almak istiyor. 25 Temmuz Perşembe günü oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı aratılmaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar yeni transferlerinin performanslarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Hertha Berlin ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı…

FENERBAHÇE HERTHA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Hertha Berlin maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 19:30’da Spor Smart kanalında yayınlanacak.

WOLFSBURG’LA BERABERLİK

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Boluspor ve Bursaspor ile hazırlık karşılaşmaları oynayan sarı lacivertli takım, hazırlık maçında bu sefer Alman takımı Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.

Franz Fekete Stadyumu’nda oynanan mücadele ekiplerin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Sarı lacivertliler, golcü Vedat Muriqi ile 25. dakikada 1-0 öne geçerken, 63’de Weghorst’un golüne engel olamadı.

Öte yandan, Fenerbahçe’nin Avusturya kampında Wolfsburg’la oynadığı hazırlık maçına sarı lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

MAX KRUSE’DEN NÜRİ ŞAHİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İstanbul hakkında çok güzel şeyler duyduğunu ve şehrin harika bir yer olduğunu söyleyen Alman oyuncu, "İstanbul hakkında pek çok harika şey duydum. Çok güzel bir şehir. Çok fazla insan var. İnanılmaz taraftarlar var. Umarım hava da güzel olur" dedi.

Almanya'da bir çok Türk arkadaşının olduğunu belirten Kruse, "Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe hakkında harika şeyler söyledi. Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söyledi. Burada olmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve taraftarlardan tüm desteği göreceğim için heyecanlıyım" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE OYNAYACAK OLMAK BENİM İÇİN ONUR VE GURUR"

Fenerbahçe'de oynayacak olmasının büyük bir onur ve gurur olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Fenerbahçe gibi büyük ve muhteşem bir kulüpte olmak ve burada oynayacak olmam benim için onurdur. Çok gurur duyuyorum. Benimle ilgilendiklerini duyduğumda hissettiğim o güzel duygu, gururdu. Kulüpten insanlarla konuşmaya başladığım andan itibaren bana karşı gerçekten çok ilgiliydiler. Benim için çok güzel bir duyguydu" şeklinde konuştu.