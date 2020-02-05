Fenerbahçe HDI, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u rahat geçti

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında lider Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal
Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, TerMaat, Hidalgo (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Rossard, Ferhat Akdeniz)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Alisson, Ersin Başaran, Ediz Fırıncıoğlu (Metin Durmuş, Boğaçhan Zambak, Uğur Kılınç, Marshall, Hüseyin Şahin)
Setler: 25-22, 25-21, 25-21
SÜRE: 87 dakika (30, 29, 28
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