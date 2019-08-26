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aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:59
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  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:45

Fenerbahçe'den Hatem Ben Arfa'ya reddedilemeyecek teklif

Fenerbahçe'den Hatem Ben Arfa'ya reddedilemeyecek teklif

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Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Adil Rami’yi kadrosuna katmak üzere olan Sarı-Lacivertliler için İtalya’nın saygın basın organlarından La Gazetta dello Sport, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Hatem Ben Arfa'ya bonusların haricinde yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif etti.

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonuna sansasyonel bir giriş yapan Fenerbahçe, transferde de hız kesmiyor. Son olarak Adil Rami’yi İstanbul’a getiren Sarı-Lacivertliler, yıllardır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Hatem Ben Arfa için bir kez daha harekete geçti.

La Gazetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira’nın geçtiği habere göre Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Hatem Ben Arfa'ya bonusların haricinde yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif etti. Fransız futbolcunun, Sarı-Lacivertlilerin yaptığı bu teklife vereceği cevap merak konusu.

Geçtiğimiz sezon Rennes’de forma giyen 32 yaşındaki Hatem Ben Arfa, Lig 1 ve UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 35 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Haziran 2019'da Fransa'da katıldığı bir televizyon programında Ben Arfa için, "Hatem Ben Arfa'yı 14 yaşından bu yana tanıyorum, aramızda çok uzun bir hikaye var. Bizim bir 10 numaramız var, Empoli'den aldık (Miha Zajc). Çok iyi. Bu yüzden bilemiyorum (Ben Arfa). Hatem Ben Arfa son derece beğendiğim ve yeteneklerine inandığım bir futbolcu" İfadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Adil Rami’yi kadrosuna katmak üzere olan Sarı-Lacivertliler için İtalya’nın saygın basın organlarından La Gazetta dello Sport, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Hatem Ben Arfa'ya bonusların haricinde yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif etti.

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