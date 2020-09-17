Fenerbahçe, Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular çalışmalarını ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Hatayaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Liverpool'un golcüsü Divock Origi'yi kiralamak için ilk teklifi veren kulüp.
Trabzonspor Kulübü, Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Beşiktaş eski futbolcusu Gökhan Töre ile yeniden anlaştı.
Fenerbahçe, 1 yıl önce İran'ın İstiklal Kulübü'nden 753 bin euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı. Genç golcünün satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon euro.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Daniel Sturridge'e teklif götürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü evinde oynayacağı A. Hatayspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.