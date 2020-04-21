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aksam.com.tr
  • 21 Nisan 2020 Salı 09:53
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  • 21 Nisan 2020 Salı 09:53

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la ilgili kararı yeni teknik direktöre bıraktı

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la ilgili kararı yeni teknik direktöre bıraktı

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Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım için kararı yeni gelecek teknik direktöre bıraktı. Tecrübeli futbolcunun birçok talibi bulunuyor.

Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile henüz bir tasarruf kullanmayan Fenerbahçe yönetimi, kararı yeni gelecek hocaya bırakacak.

Sol beke mutlaka bir veya iki takviye yapmayı planlayan yönetim, Beşiktaşlı Caner Erkin ve Başakşehirli Gael Clichy'yi gündemine aldı.

Hasan Ali Kaldırım için de yeni hoca onay verirse makul bir rakam üzerinden mukavele yenilenebilir.

(Takvim)

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