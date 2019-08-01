Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım sakatlanınca Umut Meraş için harekete geçti

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından Bursaspor'un sol bekine göz dikti.
Aleksandar Kolarov transferinde anlaşma sağlanamaması ihtimali düşünen ve işi sıkı tutan Fenerbahçe, Umut Meraş için nabız yokladı.
Yeşil-beyazlıların ise 23 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edildi.
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Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.
Transferin durgun ekiplerinden Beşiktaş, şu ana kadar sadece Tyler Boyd ve Douglas’a imza attırdı. Sol stoper ve forvet için de girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlılar için Portekiz basınından çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Record gazetesi, Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katacağını yazdı.
F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Mahmut Tekdemir için Beşiktaş’ın teklifi; Lens+bir miktar para. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk onay verirse, iki kulübün başkanı detayları görüşecek.
2 hafta önce ağabeyi Farid Zidane'ı kaybeden Zinedine Zidane'ın psikolojik olarak bunalıma girdiği belirtildi.
Werder Bremen ile yollarını ayırıp Fenerbahçe'ye imza atan Max Kruse'nin önce Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.
İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı.
G.Saray, uzun süredir uğraştığı 22 yaşındaki kanat oyuncusunu bitirdi. Genç yetenek, Celta tesislerindeki eşyalarını çöpe atarak İstanbul’a geldi.