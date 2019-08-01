Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım sakatlanınca Umut Meraş için harekete geçti

FLAŞ! Aboubakar, Türkiye'ye geliyor

Transferin durgun ekiplerinden Beşiktaş, şu ana kadar sadece Tyler Boyd ve Douglas’a imza attırdı. Sol stoper ve forvet için de girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlılar için Portekiz basınından çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Record gazetesi, Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katacağını yazdı.