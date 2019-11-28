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  3. Fenerbahçe, Hadergjonaj'ı gündemine aldı! Vedat Muriqi de transfer için devreye girecek

Fenerbahçe, Hadergjonaj'ı gündemine aldı! Vedat Muriqi de transfer için devreye girecek

Fenerbahçe, Hadergjonaj'ı gündemine aldı! Vedat Muriqi de transfer için devreye girecek

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda Isla’nın sözleşmesi biteceğinden, sağ bek için şimdiden arayışlara başladı. Sarı-lacivertliler, İngiltere’nin Huddersfeld takımında forma giyen 25 yaşındaki Hadergjonaj’ı gündemine aldı. Kosovalı oyuncuyu ikna konusunda Vedat Muriqi de devreye girecek.

Sezon sonunda Isla’nın sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle sarı-lacivertliler şimdiden sağ bek mevkii için arayışlara başladı. Fenerbahçe’nin gündemine İngiltere’de Huddersfeld’te forma giyen ve sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Hadergjonaj geldi. İngiliz kulübü de Kosovalı oyuncuyu satmaya sıcak baktığı bildirildi.

Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki sağ bekin transferi için Huddersfield kulübüne resmi teklifte bulunacak.

Geçen sezon takımıyla Premier Lig’de 24 karşılaşmaya çıkan Hadergjonaj, bu sezon da Championship’te 11 müsabakada görev aldı, bir de asist yaptı.

(Yeni Şafak)


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