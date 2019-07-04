Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Sabah saatlerinde salonda çalışan sarı lacivertli ekip, günün ikinci çalışmasını yarım saati basına açık olarak gerçekleştirdi. Saat 18.30'da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan Fenerbahçeli futbolcular, ısınma ve koşu ile idmana başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenman 4 gruba ayrılan futbolcuların çift kale maçı ile son buldu.

Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam takımın çalışmalarında yer aldı.

MAX KRUSE GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Kruse, idmandaki performansı ile göz doldurdu. Topuk Yaylası'na dün gelen ve ayağının tozuyla idmana katılan Max Kruse, bugünkü çalışmalarda da takımda yer aldı. 31 yaşındaki futbolcu, takıma hemen uyumu ve performansı ile teknik heyetin beğenisini topladı.

VOLKAN BALLI TARAFTARLARI MUTLU ETTİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Volkan Ballı, idmanı takip etmek isteyen sarı lacivertli taraftarların yüzünü güldürdü. İdman öncesinde taraftara kapılar kapalıyken duruma el atan Volkan Ballı, teknik direktör Ersun Yanal ile konuşarak durumu hemen çözdü. İdmanı izlemeye gelen taraftarları tribüne almadan önce kısa bir konuşma yapan Volkan Ballı, antrenman sırasında ses yapılmamasını rica etti. Ballı'nın isteğini kırmayan sarı lacivertli taraftarlar tribündeki yerlerini alarak antrenmanı takip etti. İdman bitiminin ardından taraftarlar, futbolcuları alkışladı.