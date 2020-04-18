Fenerbahçe gözünü kararttı: Edin Visca geliyor!

Yeni sezonda kanat bölgesine transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. Geçen sezon sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki Boşnak yıldız için şartları zorlamış ama Başakşehir'in yüksek bedel istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Başkan Ali Koç, takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat devreye girip Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşüp teklifini sunacak.
KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Sözcü'nün haberine göre Visca’nın da Fenerbahçe'ye gitmek istemesi ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması, transferde belirleyici rol oynayacak. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satarak Visca için kaynak yaratmayı hedefliyor. 2011'den beri İstanbul temsilcisinde başarıyla forma giyen 30 yaşındaki Boşnak kanat oyuncusu, bu sezon turuncu-lacivertlilerde 39 maçta 14 gol-13 asist üretmişti.
Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda kadro maliyetini düşürmek isteyen Galatasaray yönetimi, iyi bir teklif gelmesi halinde Radamel Falcao'yla yollarını ayıracak.
Koronavirüs salgını sebebiyle her yerde olduğu gibi futbol dünyası da durma noktasına geldi. İki büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlayan UEFA, yeni sezon başlangıç tarihi için de çalışmalara başladı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3 senedir Sarı-Kırmızılılarda forma giyen Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi de maliyeti sebebiyle Cezayirli yıldızın ayrılışına sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yanal, "Fenerbahçe için 'Sivil Toplum Örgütü' deyince beni insanlar tiye alıyordu ancak aslında bütün spor kulüpleri birer sivil toplum örgütü ve Fenerbahçe bu sivil toplum örgütleri arasında en büyüğü. Sivil toplum örgütü toplumun sağlıklı kalması için çalışmalar yapmaktır. Bütün kademelerde yer alan sivil toplum örgütlerinin çocuklarımıza yatırım yapması gerekiyor. Genç futbolcuların, sporcuların gelişimi için bu önemli" dedi.
Beşiktaş, mali sıkıntılar yüzünden önceliğini maliyeti düşük ve özellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelmişti. Bu kapsamda İsviçre ekiplerinden Basel'de forma giyen Kevin Bua gündeme gelmişti. Bua'ya Yunanistan ekibi Olympiakos da talip oldu.
Süper Lig'de umduğunu bulamayan Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı kulübe katmanın peşinde.
Galatasaray'da Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde teknik direktörlük yapan Cesare Prandelli, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Prandelli kovulma sebebini de açıkladı...