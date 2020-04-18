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aksam.com.tr
  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 20:22
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  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 20:22

Fenerbahçe gözünü kararttı: Edin Visca geliyor!

Fenerbahçe gözünü kararttı: Edin Visca geliyor!

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Süper Lig'de umduğunu bulamayan Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı kulübe katmanın peşinde.

Yeni sezonda kanat bölgesine transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. Geçen sezon sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki Boşnak yıldız için şartları zorlamış ama Başakşehir'in yüksek bedel istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Başkan Ali Koç, takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat devreye girip Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşüp teklifini sunacak.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Sözcü'nün haberine göre Visca’nın da Fenerbahçe'ye gitmek istemesi ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması, transferde belirleyici rol oynayacak. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satarak Visca için kaynak yaratmayı hedefliyor. 2011'den beri İstanbul temsilcisinde başarıyla forma giyen 30 yaşındaki Boşnak kanat oyuncusu, bu sezon turuncu-lacivertlilerde 39 maçta 14 gol-13 asist üretmişti.

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