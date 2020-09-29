Fenerbahçe gözden çıkardığı 4 futbolcuyu bedavaya bile gönderemiyor

İki sezondur yaşanılan hayal kırıklığı sonrasında kadroda yeni yapılanmaya giden ve 15 transferle bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Bir yandan gelecek transferler için çalışmalar devam ederken, diğer taraftan da takımdan ayrılacak isimler için de kulüp aranıyor.
YÜKSEK ÜCRET TALEPLERİ YÖNETİMİN ELİNİ KOLUNU BAĞLADI
Erol Bulut'un planlamasında yer almayan Nabil Dirar, Serdar Aziz, Rodrigues ve Frey'in, 5 Ekim'e kadar takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak Sarı-Lacivertli kulüpten ciddi rakamlar kazanan bu 4 isim de transfer olacakları takımlardan bu maaşlara yakın bir ücret talep ediyor. Henüz bu isteklerin kabul görmemesi de yönetimin elini kolunu bağlıyor.
Fenerbahçe, Arjantinli oyuncu Diego Perotti transferinde son viraja girdi. Kanat transferi çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli takım için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Perotti ile anlaştı. Oyuncu bu hafta içinde İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe gözden çıkardığı Serdar Aziz, Michael Frey, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gelir beklentisi olmadan göndermeye razı oldu ancak futbolcuların taliplerinden yüksek maaş beklentisi Sarı-Lacivertli yönetimin elini kolunu bağlıyor.
Kara Kartal, İttifak Holding Konyaspor deplasmanındaki hezimetin nedenlerini sorguluyor: 1-Golcü transferindeki yanlış politika. 2- Kanat forvet yetersizliği. 3- Yüksek maaşlar nedeniyle tartışma konusu olan ve küstürülen yıldızlar. 4- Trabzonspor galibiyetiyle örtbas edilen eksiklikler. 5- Teknik yönetimdeki problemler...
Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.
Ze Luis ile henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Benfica'da kiralık oynayan 31 yaşındaki forvet Dyego Sousa için Shenzhen ile temasa geçti. Benfica oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Çin ekibi, Fenerbahçe'den Dyego Sousa'nın maaşının tamamını ödemesini istedi.
Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.