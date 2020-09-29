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aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 13:56
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Fenerbahçe gözden çıkardığı 4 futbolcuyu bedavaya bile gönderemiyor

Fenerbahçe gözden çıkardığı 4 futbolcuyu bedavaya bile gönderemiyor

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Fanatik

Fenerbahçe gözden çıkardığı Serdar Aziz, Michael Frey, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gelir beklentisi olmadan göndermeye razı oldu ancak futbolcuların taliplerinden yüksek maaş beklentisi Sarı-Lacivertli yönetimin elini kolunu bağlıyor.

İki sezondur yaşanılan hayal kırıklığı sonrasında kadroda yeni yapılanmaya giden ve 15 transferle bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Bir yandan gelecek transferler için çalışmalar devam ederken, diğer taraftan da takımdan ayrılacak isimler için de kulüp aranıyor.

YÜKSEK ÜCRET TALEPLERİ YÖNETİMİN ELİNİ KOLUNU BAĞLADI

Erol Bulut'un planlamasında yer almayan Nabil Dirar, Serdar Aziz, Rodrigues ve Frey'in, 5 Ekim'e kadar takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak Sarı-Lacivertli kulüpten ciddi rakamlar kazanan bu 4 isim de transfer olacakları takımlardan bu maaşlara yakın bir ücret talep ediyor. Henüz bu isteklerin kabul görmemesi de yönetimin elini kolunu bağlıyor.

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