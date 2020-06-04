Fenerbahçe Gökhan Gönül'e teklifini yaptı

Fenerbahçe, Gökhan Gönül’ün transferi için harekete geçti. Sarı- Lacivertliler, Beşiktaş’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kulübünden yeni mukavele için geri dönüş alamayan deneyimli oyuncunun kapısını çaldı, teklifini iletti. Eski sağ bekini 4 yıl aradan sonra takıma döndürmek isteyen Kanarya’nın 35 yaşındaki yıldıza yıllık 800 bin Euro nakit para önerdiği bildirildi.
Gökhan son senesinde Beşiktaş’ta 1.7 milyon Euro kazansa da salgın sonrası talep edilen yüzde 50’lik maaş indirimi sonrası eski takımında alabileceği ücret Kanarya’nın önerdiği rakama iniyor. Fenerbahçe’nin eski oyuncusuna yaptığı teklifte paranın yanı sıra takım kaptanlığı da bulunuyor.
Yeni sezonda sportif direktör olması beklenen Emre’nin kaptanlık için Luiz Gustavo’yu düşündüğü, ancak Gökhan Gönül transferi gerçekleşirse, Gustavo ile Gökhan’ın kaptanlığı birlikte yürüteceği kaydedildi.
(Fanatik)
Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.
Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'den 30 milyon euro kazanacak! Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.
Ljajic, kalan haftalarda sahadan zaferle ayrılmak istediklerini söyledi: “Kalan 8 haftada matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Denemek istiyoruz. Maç maç bakmak lazım ama 8'ini de kazanmaya çalışacağız.”
İngiliz basını Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mario Lemina'nın Türkiye'de kalabileceğini yazdı.
Yeni sezonda tecrübeli ve genç oyuncuların buluştuğu, yerli ağırlıklı bir kadro hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'nin, en önemli gayelerinden biri de Nuri Şahin. Alman basını sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli oyuncunun Werder Bremen'e sessiz sedasız veda ettiğini ve Fener'le görüştüğünü duyurdu.
Fransız basını, Henry Onyekuru için ilginç bir iddia ortaya attı. Habere göre Onyekuru için iki seçenek masada.