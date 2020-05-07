Fenerbahçe Gökhan Gönül'de sona gelirken Mehmet Ekici de Beşiktaş'a gidiyor

Gelecek sezon kadrosunu kurmaya çalışan Fenerbahçe, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül ile anlaşma noktasına geldi. Sarı-lacivertli yönetim, 35 yaşındaki sağ beke sözleşmesi bitmeden resmi olarak teklif götürmeme kararı alırken takım kaptanı ve gelecek sezonda sportif direktör olarak görev alacak Emre Belözoğlu işi sıkı tutuyor. Gökhan Gönül ile sürekli iletişim halinde olan Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşını yeniden sarı-lacivertli renklerle buluşturmak istiyor. Son olarak Gökhan ile 1 saati bulan telefon görüşmesi gerçekleştiren Emre Belözoğlu, gelecek sezonun sözünü alarak mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşıyor.
MEHMET EKİCİ BEŞİKTAŞ'A
Fenerbahçe'de kadroda yer almakta sıkıntı yaşayan Mehmet Ekici ise Beşiktaş'ın radarında. Beşiktaş Yönetimi gelecek sezon için takıma katmak istediği yerli oyuncular arasına Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici'yi aldı. Sarı-lacivertli forma ile karşılaşmalarda kendisine istediği ölçüde yer bulamayan Mehmet Ekici ise Beşiktaş'ın bu yaklaşımına sıcak bakıyor.
İran basınının son dakika olarak geçtiği habere göre Fenerbahçe, sezon başında İran'ın İstiklal takımından 753 bin Euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.
Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.
Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeline yaptığı toplam 293 koronavirüs testinin 38'inin pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni sezon için takıma takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş mutlu sona yaklaştı. Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelirken, Beşiktaş yönetimi Mehmet Ekici'ye onay verdi.
Her transfer döneminde olduğu gibi bu yıl da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında birçok oyuncu için büyük rekabet yaşanacak. Son yıllarda Emre Akbaba ve Vedat Muriç için kapışan ezeli rakipleri, yaz transfer döneminde de zorlu bir savaş bekliyor. Bu kez iki takımın da hedefinde Mohammed Kudus var.
Sağ bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Atletico Mineiro ile anlaşan Mariano ile Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk tercihi olan Omar Elabdellaoui ile anlaşamadı. Bunun üzerine Cimbom, B planını devreye soktu ve milli futbolcu Nazım Sangare için tekrar harekete geçti. 25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor ile anlaşılması halinde pazarlık yapmadan Galatasaray forması giymeye hazır.
Trabzonspor Yönetimi'nin hiçbir endişesi yok. Öyle ki Estudiantes'in Sosa'ya 800 bin Euro yıllık ücret teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın önerdiği rakam ise 2 milyon Euro civarı.