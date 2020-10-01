Fenerbahçe, Giuliano'yla masaya oturuyor

Fenerbahçe eski yıldızıyla yeniden flörtte. Sarı-Lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Brezilyalı yıldız Giuliano ile masaya oturacak. Geçtiğimiz günlerde de bu transfer gündeme gelmiş ancak Sambacı yıldızın bonservis sorunu nedeniyle transfer yatmıştı.
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK
Giuliano ve menajerinin Fenerbahçe ile görüştükten sonra transferin kısa süre içinde netlik kazanacağı bildirildi. 30 yaşındaki 10 numara da Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor.
7 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ!
Kariyerinde 414 maça çıkan Brezilyalı yıldız oyuncu 109 gol atarken 80 asiste imza attı. Giuliono, 2017 yılında Rus ekibi Zenit'ten Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Temsilcimiz, Avrupa Ligi play-off turu maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Galibiyet hem gruplara kalmak hem de ülke puanı açısından katkı demek...
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