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Fenerbahçe genç oyuncularını alt liglere yolladı

Fenerbahçe genç oyuncularını alt liglere yolladı

Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcular Yusuf Mert Tunç, Batuhan Yılmaz ve Abdulcebrail Akbulut'u alt lig takımlarına kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcuları Yusuf Mert Tunç, Batuhan Yılmaz ve Abdulcebrail Akbulut'u alt lig takımlarına kiralık gönderdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Batuhan Yılmaz'ın TFF 3. Lig ekiplerinden Modafenspor'a kiralandığı belirtildi.

Yusuf Mert Tunç'un TFF 1. Lig'de Boluspor'a, Yusuf Mert Tunç, Abdulcebrail Akbulut'un ise aynı ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık olarak gönderildiği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, 3 oyuncunun da 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

(AA)

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