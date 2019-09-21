Fenerbahçe geç açıldı

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçta zor anlar yaşasa da Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Zanka ve 73. dakikada Vedat Muriqi attı. Ankaragücü'nün tek golünü 16. dakikada Orgill kaydetti.

Sarı lacivertli takımda Muriqi, 4. golünü atarken Max Kruse, 5. asistine ulaştı.

6. HAFTA DERBİ HAFTASI

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 5. maçında 3. galibiyetini alırken puanını 10'a yükseltti. Ankaragücü ise üst üste 2. yenilgisini alarak 5 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

ADIL RAMI'NİN HATASIYLA GOL GELDİ

Maça golle başlayan taraf konuk ekip Ankaragücü oldu. Rami'nin kaybettiği topla hızla rakip kaleye yaklaşan Orgill sağ taraftan ceza sahasına girer girmez kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.

DİĞER STOPER ZANKA, SKORU EŞİTLEDİ

Fenerbahçe, skoru hemen dengeledi. 20. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Korcan boşa çıktı ve arka direkteki Zanka seken topu ağlara gönderdi. Danimarkalı stoper, sarı lacivertli takımdaki ilk golünü attı.

GARRY RODRIGUES SAKATLANDI, DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 40. dakikasında Garry Rodrigues, ayak bileğinden sakatlandı. Sekerek saha kenarına gelen Rodrigues maça devam edemedi ve yerine Emre Belözoğlu dahil oldu.

FENERBAHÇE, İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

Ev sahibi ekip, üstünlük sayısı için ikinci yarıya baskılı başladı. Önce 53. dakikada Muriqi savunma arkasına sarkan Tolga'ya harika bir pas attı. Topu kontrol edip önüne alan Tolga Ciğerci kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten dışarı attı. 54'te ise Ozan Tufan sağ tarafta aldığı topu ceza sahasına kadar taşıdı ve Kruse'ye harika bir pas attı ancak Alman yıldız müsait durumda kaleci Korcan'ı geçemedi.

MAX KRUSE ASİST, VEDAT MURIQI GOL

Fenerbahçe, aradığı gole 73. dakikada ulaştı. Emre Belözoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kruse rakibini çok şık bir şekilde oyundan düşürdü ve Muriqi'e harika bir pozisyon hazırladı. Muriqi topu tek vuruşla ağlara göndermeyi başardı. Fenerbahçe, bu golle 2-1 üstünlüğü yakaladı.

OZAN VE ALTAY'DAN KRİTİK HAMLELER

Ankaragücü, skoru eşitlemek için son bölümlerde ataklar gerçekleştirdi. 81. dakikada Orgill, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Ozan Tufan yatarak müdahale edip topun kaleye gitmesine engel oldu. Bir dakika sonra ise Canteros, ceza sahası dışından sol köşeye sert bir şut çekti. Altay Bayındır, güçlükle uzanarak topu kornere çeldi.

ERSUN YANAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Fenerbahçe, son maçına göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Brezilyalı futbolcu Jailson Marques Siqueira'yı yedeğe çeken Yanal, bu ismin yerine ise Adil Rami'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Rami, Dirar, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues ve Vedat Muric 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Victor Moses, Mauricio Isla ve Hasan Ali Kaldırım ise kadroda yer almadı.

ADIL RAMI İLK KEZ FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Adil Rami, MKE Ankaragücü maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli takım, yaz transfer döneminin son günlerinde Fransız stoper ile 1+1 sezonluk sözleşme imzalamıştı. Rami, hazır olmadığı gerekçesiyle önceki müsabakalarda görev yapmamıştı.

LUIZ GUSTAVO İLK KEZ KADIKÖY'DE

Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Ülker Stadı'nda ilk maçına çıktı.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında Fenerbahçe formasını ilk defa giyen 32 yaşındaki Gustavo, Fransa'nın Olympique Marsilya takımından transfer edilmişti.

KAPTAN EMRE YEDEKLER ARASINDA

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında kadroya alınmayan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, hafta içi antrenmanların çoğunda takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmıştı.

NESLİCAN TAY UNUTULMADI

Fenerbahçe taraftarı, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay'ı unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, "Okul Açık" tribününün olduğu bölüme "Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin... Mekanın cennet olsun Neslican." yazılı pankart astı.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşma öncesi sahaya "Mücadelen çok güzeldi Neslican" pankartı ile çıktı.

(Sporx)