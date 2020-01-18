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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 22:00
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 22:08

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı deplasmanda mağlup etmeyi başardı

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı deplasmanda mağlup etmeyi başardı

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Fenerbahçe, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında Gaziantep FK’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, ilk golü 51. dakikada Vedat Muriqi'nin asisti ve Max Kruse kafa vuruşuyla attı. Vedat Muriqi, 90+2. dakikada farkı 2'ye çıkaran ve maçın sonucunu belirleyen golü attı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi 80 ve 90+3. dakikada iki sarı kart ile kırmızı kart gördü.

Gaziantep, 87. dakikada Patrick Twumasi ile eşitlik sayısını buldu. Ancak, hakem Hüseyin Göçek VAR'dan gelen uyarı üzerine Kayode'nin Ozan Tufan'a yaptığı müdahalenin faul olduğuna karar verdi.

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez üst üste 2 deplasman galibiyeti aldı ve puanını 34'e yükseltti. Gaziantep ise 18 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep ise 24 Ocak Cuma saat 20.00'de Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya gelecek.

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