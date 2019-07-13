Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini resmen açıkladı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Garry Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gece 02:00'da gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Garry Rodrigues'e çubuklu formayla başarılar dileriz.”