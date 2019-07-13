Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Galatasaray’ın eski futbolcusu Garry Rodrigues’i transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Garry Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gece 02:00'da gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Garry Rodrigues'e çubuklu formayla başarılar dileriz.”

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kaan Yıldırım'dan akılları karıştıran ihanet açıklaması
9 yıla dudak uçuklatan tazminat!
'Gizem'li Karadeniz turu
Yurt dışında evlenecek
Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
<p>Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, sıcak havalar nedeni ile çalıştırdığı traktörden inip,

Şoförsüz Traktör ile Tarlayı Böyle Sürdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın dört bir yanından emek veren işçi manzaraları

Ankara'da 400 polisli eş zamanlı operasyon! Vatandaşlar alkışladı