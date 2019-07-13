Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın eski futbolcusu Garry Rodrigues’i transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı.
Garry Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gece 02:00'da gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.
Garry Rodrigues'e çubuklu formayla başarılar dileriz.”
G A R R Y R O D R I G U E S. ?— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 13 Temmuz 2019
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