Fenerbahçe, Garry Rodrigues maçı tamamlayamadı

Karşılaşma 1-1 devam ederken, Fenerbahçe'nin kanat oyuncularından Rodrigues bir sakatlık geçirdi. Sol kanattan ceza sahası içerisine girerken bileği burkulan Garry Rodrigues, kendini yere bıraktı.

39. dakikada Rodrigues yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve sekerek kenara geldikten sonra sağlık ekiplerinin yardımıyla soyunma odasına gitti.

Maça devam edemeyen Rodrigues'in yerine ise 41. dakikada Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak.