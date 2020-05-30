Fenerbahçe, Galatasaray'dan ayrılacak olan Mariano'ya talip oldu

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.

Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikti. Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı. Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, koronavirüs sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.



MARIANO SÜRPRİZİ

Gelecek sezon öncesi birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi. İşi sıkı tutan sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla önemli isimler önerilirken, gündeme gelen son oyuncu Galatasaraylı Mariano oldu.

3 sezondur formasını giydiği sarı-kırmızılılarla sözleşmesi ligin tamamlanmasının ardından sona erecek olan Brezilyalı sağ bekin Fenerbahçe forması giyebileceği iddia edildi, yönetici Kemal Danabaş da konuyla ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

GALATASARAY’A KIRGIN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'ın Mariano transferinde devreye girdiği ileri sürüldü. Sambacı'nın menajeri Robalinho'nun Türkiye temsilciliği üstlenen Sarıtaç'ın transferde sorumluluk alacağı kaydedildi. Yönetici Kemal Danabaş'ın da başkan Ali Koç ile yapacağı görüşmelerin ardından Mariano konusunda atılacak adımlar belirlenecek. Bu arada devre arasında Galatasaray'da gitmesi için baskı yapıldığı iddia edilen Mariano'nun bu durumdan dolayı kırgın olduğu öne sürüldü.

SON 3 SEZONUN EN İSTİKRARLI İSİMLERİNDEN

Mariano, 3. yılını tamamlamak üzere olduğu Galatasaray ile bu sezon 32 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçta 2 bin 776 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu, 5 asist yaptı. Sambacı, sarı-kırmızılıların son 3 sezonda en istikrarlı isimlerinden bir olmayı başardı.

Brezilyalı futbolcu, Galatasaray formasıyla 3 sezonda 99 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandıran Mariano, 16 da asist yaptı. 1 kez kırmızı kart gören yıldız futbolcu, 26 kez de sarardı.

(Fotomaç)