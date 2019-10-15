Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8948
  • 6,5003
  • 284.653
  • 95282.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta Umut Meraş pişmanlığı yaşanıyor

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta Umut Meraş pişmanlığı yaşanıyor

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta Umut Meraş pişmanlığı yaşanıyor

Şu anda oynadığı futbolla Nagatomo, Caner Erkin ve Nabil Dirar'ın önünde olan Umut Meraş 1,3 milyon euro'ya Le Havre'a kaptırıldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Transfer döneminde yabancı futbolcular hariç yerli ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katmaya çalışan 3 büyüklerde Umut Meraş pişmanlığı yaşanıyor.

PAVARD VE SİSSOKO’YU DURDURMAYA ÇALIŞTI

Dün akşam Fransa karşısında oynadığı futbolla alkış topladığı gibi, mücadelenin gizli kahramanlarından biri olan Umut, sol bekte iyi işler yaparken 23 yaşındaki futbolcunun fizik olarak da hazır gözükmesi dikkatlerden kaçmadı. Transfer sezonunda adı sık sık Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la anılmasına rağmen 1,3 milyon Euro karşılığında Le Havre’a giden Umut Meraş dev kulüplere iç çektirirken milli oyuncunun son görüntüsünün Nagatomo, Caner Erkin, sol bekte oynamak zorunda olan Dirar’ın önünde olması kadro mühendisliğini yapan tecrübeli teknik adamları bir kez daha düşünmeye sevk etti.

Geride bıraktığımız sezon Bursaspor’da 30 maça çıkan Umut Meraş 2 gol atmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sağlık sorunları yaşayan Meryem Uzerli'nin son hali dikkat çekti
Ehliyetine el konulan Seda Sayan'dan şaşırtan açıklama
Cansu Dere'nin ekranlara geri dönüşü olay oldu!
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti
Bensu Soral'ın yeni projesi belli oldu!
<p>Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl Şelalesi, sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin uğr

Dipsizgöl Şelalesi´nin Sonbahar Güzelliği

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Üçlü pist' ABD'den sonra ilk kez İstanbul'da uygulanacak

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız