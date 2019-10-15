Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta Umut Meraş pişmanlığı yaşanıyor

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Transfer döneminde yabancı futbolcular hariç yerli ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katmaya çalışan 3 büyüklerde Umut Meraş pişmanlığı yaşanıyor.

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Dün akşam Fransa karşısında oynadığı futbolla alkış topladığı gibi, mücadelenin gizli kahramanlarından biri olan Umut, sol bekte iyi işler yaparken 23 yaşındaki futbolcunun fizik olarak da hazır gözükmesi dikkatlerden kaçmadı. Transfer sezonunda adı sık sık Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la anılmasına rağmen 1,3 milyon Euro karşılığında Le Havre’a giden Umut Meraş dev kulüplere iç çektirirken milli oyuncunun son görüntüsünün Nagatomo, Caner Erkin, sol bekte oynamak zorunda olan Dirar’ın önünde olması kadro mühendisliğini yapan tecrübeli teknik adamları bir kez daha düşünmeye sevk etti.

Geride bıraktığımız sezon Bursaspor’da 30 maça çıkan Umut Meraş 2 gol atmıştı.