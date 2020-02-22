Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyanın en büyük derbilerinden birisi olan Fenerbahçe Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler “Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Süper Lig’in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayan Fenerbahçe uzun yıllardır devam ettirdiği yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kadıköy Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte derbiyle ilgili ayrıntılar…

Süper Lig’in 23. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. “Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz nasıl izlenir?” sorusunu aratan binlerce kişi bu büyük derbiyi kaçırmak istemiyor. Kadıköy Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. 111 yıldır devam eden ezeli rekabette 390 maçın 146’sında sarı lacivertliler, 123’ünde ise sarı kırmızılılar galip geldi. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? İşte büyük derbinin detayları…

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 23. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe Galatasaray maçı 23 Şubat Pazar günü Kadıköy Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmayı beIN SPORTS HD1 kanalı canlı olarak yayınlayacak. Her iki takım arasında 111 yıldır devam eden ezeli rekabette 391. maç oynanacak. Şu ana kadar oynanan 390 maçın 146’sını sarı lacivertliler kazanırken 123’ün ise sarı kırmızılılar kazandı. Maçlardan 121’i ise beraberlikle sonuçlandı.

EZELİ REKABETTE 391. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

LİGDE 126. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7'si berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

İki takım arasında oynanan son 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)

25.10.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1

13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0

26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1

20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0

23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0

22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0

17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0

02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2

14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1

28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0

18 AYRI STATTA KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile Galatasaray, 390 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı.

Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.

EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

EN ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ: 1-0

İki takımın 111 yıllık geçmişinde, geride kalan 390 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor alındı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.