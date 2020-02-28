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aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 09:34
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  • 28 Şubat 2020 Cuma 09:47

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nden 8 transfer birden

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nden 8 transfer birden

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Fenerbahçe Futbol Akademisi, “Amatör aktarma Transfer tescil devre arası” döneminde 8 genç yeteneğe imza attırdı.

Fenerbahçe Futbol Akademisi, “Amatör aktarma Transfer tescil devre arası” döneminde 8 genç yeteneğe imza attırdı.

Sarı-Lacivertliler; 3 kaleci, 3 savunma oyuncusu ve 2 hücumcuyu kadrosuna kattı. Yıldız adaylarının 3’ünün, altyapısıyla ünlü Altınordu’dan transfer edilmesi dikkat çekti.

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SPOR GÜNDEMİ

Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında
Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında

Spor dünyası Mehmetçiğinin yanında

Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.

'Türk milletinin başı sağolsun'
'Türk milletinin başı sağolsun'

'Türk milletinin başı sağolsun'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri
İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri

İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı. Saat 15.00'te yapılacak kuru çekiminde Başakşehir'in rakibi belli olacak.

Helal olsun Medipol Başakşehir
Helal olsun Medipol Başakşehir

Helal olsun Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting'i uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir tur atladı.

'Ayrılık olabilir'
'Ayrılık olabilir'

'Ayrılık olabilir'

Menajeri G.Saray’la görüşen Trabzonspor’un sol beki Novak, “Trabzonspor’dan yeni sözleşme almak istiyorum ama anlaşamıyoruz. 3 aydır bazı noktaları aşamıyoruz. Bazı teklifler var. Ayrılık olabilir” dedi.

Karius'un yerine Sinan Bolat
Karius'un yerine Sinan Bolat

Karius'un yerine Sinan Bolat

Siyah-Beyazlılar, Alman eldivenin yerine milli file bekçisini düşünüyor. 31 yaşındaki isim de bu teklife sıcak bakıyor...

50 milyon pişmanlığı
50 milyon pişmanlığı

50 milyon pişmanlığı

İngilizler, Sörloth’un fiyatının 50 milyon euroya çıktığını yazdı. Crystal Palace taraftarları ise Trabzonspor’a verilen 6 milyon euro satın alma opsiyonuna isyan etti.
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