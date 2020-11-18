Fenerbahçe, futbol akademisi antrenörlüğüne Semih Şentürk'ü getirdiğini açıkladı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek.
Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz.”
SEMİH ŞENTÜRK’TEN İLK AÇIKLAMA
Fenerbahçeli eski futbolcu Semih Şentürk, Futbol Akademisi'nde görev alacağından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Şentürk, şu ifadeleri kullandı:
"1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe’me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum..."
Fenerbahçe, eski futbolcularından Semih Şentürk'ün futbol akademisi antrenörlüğüne getirildiğini açıkladı.
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